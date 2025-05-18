مصطفي عسل يتوج ببطولة العالم للإسكواش للمرة الأولى في تاريخه

كتب ـ محمد الميموني:

توج المصري مصطفى عسل، المصنف الأول عالمياً على مستوى الرجال في لعبة الإسكواش، مساء أمس السبت، ببطولة العالم التى استضافتها مدينة "شيكاجو" الأمريكية، بعد الفوز على مواطنه علي فرج.

وتوّج عسل بالبطولة بعد الفوز على علي فرج بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط الثلاثة 11-7, 11-8, 11-3.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتوّج بها مصطفى عسل باللقب بعد خسارة نهائي النسخة الماضية أمام البيروفي دييجو إلياس والمرة الـ 15 بتاريخ مصر.

وأُقيمت البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.