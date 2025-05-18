مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

نيجيريا - شباب

- -
18:00

مصر - شباب

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
20:00

ريال مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
20:00

فياريال

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

بعد إضاعته لركلة الجزاء.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

12:40 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    8_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    6_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    5_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    4_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    7_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    2_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    15_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    1_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    14_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    3_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    12_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    10_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    13_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    11_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر الدولي المصري عمر مرموش، حديث الوسط الرياضي العالمي في الساعات الماضية، وذلك بعد مباراته أمس السبت أمام كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر سيتي خسر النهائي ضد كريستال بالاس بنتيجة 1-0، وأضاع عمر مرموش ركلة جزاء حصل عليها السيتي، ومنحها هالاند لمرموش ليسددها قبل أن يتصدى لها حارس كريستال بالاس.

وتلقي مرموش بعد إضاعته لركلة الجزاء، تعليقات بعضها غاضب والأخر كان يمثل دعمًا له، وجاءت تعليقات جماهير مانشستر سيتي كالتالي:

كتب أحد جماهير مانشستر سيتي: "حارس مرمى كريستال بالاس عظيم، وعمر مرموش يتعرض لضغوطات كبيرة"

وكتب آخر: " لا يمكنني النوم، شكرا لمرموش وسافينهو وهالاند".

بينما علق ثالث: "لو سجل مرموش لقالو أن هالاند عظيم، والآن بعد أن أضاع الهدف يلومونه، هذا هو العالم الحقيقي".

وعبر آخر عن استغرابه من تسديد مرموش وقال: "لماذا سدد مرموش وهو ليس في التصنيف الأول للمسددين، ألم يكن هالاند".

وهاجم البعض بيب جوارديولا بسبب مرموش وكتب: "مرموش سجل "هاتريك"، عندما لعب في مركز الجناح الأيسر، وبيب لا يعطيه الفرصة ثانية للتواجد في هذا المركز".

بينما كتب مشجع آخر: "مازلنا في نفس المشكلة، مرموش يلعب كل مباراة في مركز مختلف، لا معنى لدفع 80 مليونًا مقابل لاعب ثم أجعله يلعب كل مباراة في مركز مختلف".

ونشر مشجع آخر: " أنا أكره الطريقة التي تعامل بها بيب مع خوسانوف ومرموش حتى الآن، هذا لا يرضيني".

وعلق آخر: "عمر مرموش أهدر ركلة جزاء واحدة من أصل 9 مع آينتراخت، ومع مانشستر سيتي أهدر أول ركلة يسددها.

وعبر آخر عن غضبه وقال: " هالاند منح مرموش ركلة جزاء وتصدى لها هندرسون، في بعض الأحيان يجب أن تكون أكثر أنانية".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جماهير مانشستر سيتي عن مرموش عمر مرموش مرموش مانشستر سيتي كريستال بالاس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها
شعبة الدواجن تحسم الجدل حول نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر.. ما القصة؟
رسميا.. واشنطن تكشف حقيقة الخطة الأمريكية لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا بشكل دائم
رغم انخفاض الحرارة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم