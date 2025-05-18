بعد إضاعته لركلة الجزاء.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر الدولي المصري عمر مرموش، حديث الوسط الرياضي العالمي في الساعات الماضية، وذلك بعد مباراته أمس السبت أمام كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر سيتي خسر النهائي ضد كريستال بالاس بنتيجة 1-0، وأضاع عمر مرموش ركلة جزاء حصل عليها السيتي، ومنحها هالاند لمرموش ليسددها قبل أن يتصدى لها حارس كريستال بالاس.

وتلقي مرموش بعد إضاعته لركلة الجزاء، تعليقات بعضها غاضب والأخر كان يمثل دعمًا له، وجاءت تعليقات جماهير مانشستر سيتي كالتالي:

كتب أحد جماهير مانشستر سيتي: "حارس مرمى كريستال بالاس عظيم، وعمر مرموش يتعرض لضغوطات كبيرة"

وكتب آخر: " لا يمكنني النوم، شكرا لمرموش وسافينهو وهالاند".

بينما علق ثالث: "لو سجل مرموش لقالو أن هالاند عظيم، والآن بعد أن أضاع الهدف يلومونه، هذا هو العالم الحقيقي".

وعبر آخر عن استغرابه من تسديد مرموش وقال: "لماذا سدد مرموش وهو ليس في التصنيف الأول للمسددين، ألم يكن هالاند".

وهاجم البعض بيب جوارديولا بسبب مرموش وكتب: "مرموش سجل "هاتريك"، عندما لعب في مركز الجناح الأيسر، وبيب لا يعطيه الفرصة ثانية للتواجد في هذا المركز".

بينما كتب مشجع آخر: "مازلنا في نفس المشكلة، مرموش يلعب كل مباراة في مركز مختلف، لا معنى لدفع 80 مليونًا مقابل لاعب ثم أجعله يلعب كل مباراة في مركز مختلف".

ونشر مشجع آخر: " أنا أكره الطريقة التي تعامل بها بيب مع خوسانوف ومرموش حتى الآن، هذا لا يرضيني".

وعلق آخر: "عمر مرموش أهدر ركلة جزاء واحدة من أصل 9 مع آينتراخت، ومع مانشستر سيتي أهدر أول ركلة يسددها.

وعبر آخر عن غضبه وقال: " هالاند منح مرموش ركلة جزاء وتصدى لها هندرسون، في بعض الأحيان يجب أن تكون أكثر أنانية".