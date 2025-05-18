ماذا يحتاج محمد صلاح لحصد الحذاء الذهبي 2025؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يمتلك النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح فرصة لتعزيز فرصه لحصد الحذاء الذهبي حين يحل فريقه ضيفًا على نظيره برايتون مساء يوم غد الإثنين ضمن منافسات الجولة 37 ـ قبل الأخيرة ـ من الدوري الإنجليزي.

ويحل محمد صلاح المركز الثاني في سباق حذاء الذهبي الأوروبي في موسم 2024 ـ 2025 بـ 56 نقطة بعدما سجل 28 هدفًا بالموسم الجاري من الدوري الإنجليزي بالتساوي مع صاحب المركز الثالث الفرنسي مبابي بصفوف ريال مدريد بالرصيد ذاته 56 نقطة بـ 28 هدفًا.

ويتصدر القائمة المحترف السويدي بصفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي فيكتور جيوكيرس بـ58.5 نقطة الذي سجل 39 هدفًا مع فريقه بالدوري البرتغالي.

ولا يمتلك اللاعب السويدي صاحب الـ 26 عامًا فرصة في زيادة عدد الأهداف بعد انتهاء الدوري البرتغالي بتتويج سبورتنج لشبونة باللقب برصيد 82 نقطة بفارق نقطتين عن بنفيكا صاحب المركز الثاني.

ويتبقى لفريق ليفربول مباراتين الأولى مساء غد الإثنين أمام برايتون وأخيرة أمام كريستال بالاس يوم الأحد 25 مايو الجاري.

وعلى الجانب الآخر يحل فريق ريال مدريد ضيفًا مساء اليوم الأحد على نظيره إشبيلية ثم يلتقي في الجولة الأخيرة نظيره ريال سوسيداد مساء يوم الأحد 25 مايو.

تستند جائزة الحذاء الذهبي على عدد الأهداف المسجلة فقط في الدوريات الوطنية، مع استثناء المسابقات الأخرى سواءً الكؤوس المحلية أو القارية؛ إذ يساوي الهدف نقطتين في الدوريات الخمسة الكبرى الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي، الفرنسي والألماني، فيما يعادل 1.5 نقطة في الدوريات الأدنى ثم ينخفض إلى نقطة وحيدة في بعض المسابقات المحلية الأخرى.

يذكر أن محمد صلاح كان قريبًا من التتويج بجائزة الحذاء الذهبي في موسم 2018 ـ 2017 حين سجل 32 هدفًا في الموسم بفارق هدفين عن ليونيل ميسي الذي فاز حينها.

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