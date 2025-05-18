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"فوز الأهلي وهزيمة السيتي".. نتائج مباريات أمس السبت

02:41 ص الأحد 18 مايو 2025

كرة قدم

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أقيمت أمس السبت الموافق 17 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة ثلاثة مباريات بالدوري المصري.

كما شهدت مباريات أمس السبت، إقامة مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بين كريستال بالاس ومان سيتي، التي انتهت لصالح كريستال بالاس بهدف دون مقابل.

وجاءت نتائج مباريات أمس السبت كالتالي

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

الأهلي يفوز على البنك الأهلي 2-1

سيراميكا يفوز على المصري 4-0

بيراميدز يفوز على بتروجيت 2-0

نتائج مباريات الدوري الفرنسي أمس

باريس سان جيرمان يفوز على أوكسير 3-1

لانس يفوز على موناكو 4-0

نانت يفوز على مونبلييه 3-0

لوهافر يفوز على ستراسبورج 3-2

ليل يفوز على ستاد ريمس 2-1

تولوز يفوز على سانت إيتيان 3-2

نيس يفوز على بريست 6-0

ليون يفوز على أنجيه 2-0

مارسيليا يفوز على رين 4-2

نتائج مباريات الدوري الألماني أمس

بوخوم يفوز على سانت باولي 2-0

شتوتجارت يفوز على لايبزج 3-2

ماينز يتعادل مع باير ليفركوزن 2-2

بايرن ميونخ يفوز على هوفنهايم 4-0

فيردر بريمن يفوز على هايدنهايم 4-1

فرانكفورت يفوز على فرايبورج 3-1

بوروسيا دورتموند يفوز على كيل 3-0

فولفسبورج يفوز على مونسنجلادباخ 1-0

يونيون برلين يفوز على أوجسبورج 2-1

نتائج مباريات الدوري الإيطالي أمس

أتالانتا يفوز على جنوى 3-2

نتائج مباريات كأس الكونفدرالية أمس

نهضة بركان يفوز على سيمبا 2-0

نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي أمس

كريستال بالاس يفوز على مان سيتي 1-0

نتائج مباريات الدوري السعودي أمس

الأهلي يفوز على الخلود 4-1

الفيحاء يفوز على الأخدود 2-0

الاتفاق يتعادل مع ضمك 0-0

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نتائج مباريات أمس السبت الدوري المصري نتائج مباريات الدوري الفرنسي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد الإنجليزي
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