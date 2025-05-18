جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد الموافق 18 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، منها أكثر من مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي.

كما تشهد مباريات اليوم الأحد، إقامة مباراة واحدة في بطولة الدوري المصري، تجمع بين فريقي فاركو وحرس الحدود.

وجاء جدول مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

فاركو ضد حرس الحدود، 8 مساءً، "أون سبورت 1".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

إيفرتون ضد ساوثهامبتون، 2 ظهرا، "بي إن سبورتس 2".

وست هام ضد نوتنجهام فورست، 4.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 2".

ليستر سيتي ضد إبسويتش تاون، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

برينتفورد ضد فولهام، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، 6.30 مساءً، "بي إن سبورتس 2".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

أوساسونا ضد إسبانيول، 8 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 1".

لاس بالماس ضد ليجانس، 8 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 2".

ريال بلد الوليد ضد ديبورتيفو ألافيس، 8 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 3".

إشبليلة ضد ريال مدريد، 8 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 4".

ريال سوسيداد ضد جيرونا، 8 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 4".

ريال مايوركا ضد خيتافي، 8 مساءً، "بي إن سبورتس 8".

فالنسيا ضد أتليتك بلباو، 8 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

سيلتا فيجو ضد رايو فايكانو، 8 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 5".

برشلونة ضد فياريال، 8 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

أتليتكو مدريد ضد ريال بيتيس، 8 مساءً، "بي إن سبورتس 4".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

هيلاس فيرونا ضد كومو، 9.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية".

بارما ضد نابولي، 9.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 2".

مونزا ضد إمبولي، 9.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية".

ليتشي ضد تورينو، 9.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية".

يوفينتوس ضد أودينيزي، 9.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 2".

إنتر ضد لاتسيو، 9.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

فيورنتينا ضد بولونيا، 9.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية".

كالياري ضد فينيسيا، 9.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية".

روما ضد ميلان، 9.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".