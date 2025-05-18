"الأول منذ 15 عاما".. عمر مرموش يسجل رقما سلبيا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

سجل لاعب منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش، رقما سلبيا في مباراة فريقه أمس أمام كريستال بالاس، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت مباراة مان سيتي أمس أمام كريستال بالاس، إهدار النجم المصري لركلة جزاء تم احتسابها لفريقه قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، لكن حارس المرمى كريستال بالاس، تصدى لها ببراعة مانعا النجم المصري من تسجيل هدف التعادل لفريقه.

ويعد النجم المصري عمر مرموش أول لاعب يهدر ركلة جزاء، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، منذ منذ 15 عاما.

وكان آخر لاعب أهدر ركلة جزاء في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، هو نجم تشيلسي السابق فرانك لامبارد، بعدما أهدر ركلة جزاء أمام بورتسموث في عام 2010.

ويذكر أن فريق كريستال بالاس، تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب مان سيتي، بنتيجة هدف دون مقابل، ليحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، محققا اللقب الأول له في تاريخه.

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