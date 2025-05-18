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فرصة ذهبية لصلاح.. ترتيب سباق الحذاء الذهبي الأوروبي 2025

06:54 ص الأحد 18 مايو 2025
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كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لانتهاء المنافسة على الحذاء الذهبي الأوروبي لعام 2025، حيث يتصدر فيكتور جيوكيرس جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات الدوري البرتغالي.

ويتم اختيار الفائز بالجائزة الفردية وفقا لنقاط كل لاعب، ويحصل اللاعبين داخل الدوريات الـ5 الكبرى (الدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي) على نقطتين مقابل كل هدف، بينما يحصل باقي اللاعبين في الدوريات الأوروبية خارج الكبرى على نقطة ونصف.

ويمتلك محمد صلاح فرصة ذهبية للفوز بالجائزة، إذ يتبقى لها مباراتين في الدوري الإنجليزي (برايتون، وكريستال بالاس)، بينما يتعادل في النقاط مع مبابي الذي يتبقى له مواجهتين أيضًا (إشبيلية، وريال سوسيداد).

ترتيب سباق الحذاء الذهبي الأوروبي

1. فيكتور جيوكيرس (سبورتنج لشبونة) - 39 هدفا - 58.5 نقطة

2. محمد صلاح (ليفربول) - 28 هدفا - 56 نقطة

3. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 28 هدفا - 56 نقطة

4. هاري كين (بايرن ميونخ) - 26 هدفا - 52 نقطة

5. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 25 هدفا - 50 نقطة

6. ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 25 هدفا - 50 نقطة

7. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) - 23 هدفا - 46 نقطة

8. ميكا بيريث (موناكو) - 24 هدفا - 42.5 نقطة

9. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 21 هدفا - 42 نقطة

10. عمر مرموش (فرانكفورت والسيتي) - 21 هدفا - 42 نقطة

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سباق الحذاء الذهبي الحذاء الذهبي صلاح محمد صلاح جيوكيرس مبابي كين
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