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بعد إغلاق القضية بوفاته.. قصة آرون بوبيندزا مع الزمالك

08:00 ص الأحد 18 مايو 2025
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    الجابوني الجابوني آرون بوبيندزا صفقة الزمالك المحتملة (14)
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    الجابوني الجابوني آرون بوبيندزا صفقة الزمالك المحتملة (13)
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    آرون بوبيندزا يصل إلى رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست1
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    الجابوني الجابوني آرون بوبيندزا صفقة الزمالك المحتملة (10)
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    آرون بوبيندزا يصل إلى رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست7
  • عرض 7 صورة
    آرون بوبيندزا يصل إلى رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست6
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كتبت-هند عواد:

كتب عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، السطر الأخيرة في قصة المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا مع الفريق.

وفاة آرون بوبيندزا

يوم 16 أبريل الماضي، توفى آرون بوبيندزا لاعب إف سي تشجيانج الصيني، إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبنى بالصين.

وكان آرون بوبيندزا منضما حديثا إلى النادي الصيني من رابيد بوخارست الروماني، بسبب خلافات تعاقدية مع الأخير.

أزمة آرون بوبيندزا مع الزمالك

في سبتمبر 2024، أعلن الزمالك وصول البطاقة الدولي للجابوني آرون بوبيندزا، إلا أن الأمور لم تكتمل بين الثنائي ولم يصل اللاعب إلى مصر.

ولم يمر سوى أيام قليلة، وأعلن رابيد بوخارست الروماني، التعاقد مع آرون بوبيندزا، وقال اللاعب بعد إتمام الصفقة: "سعيد بوصولي إلى رابيد، هو نادٍ كبير في رومانيا، ولديه أكثر المشجعين تعصباً، الناس هنا يريدونني كثيرًا وسأحاول رد الجميل لهم من خلال تطوري ومن خلال الأهداف والألقاب".

الزمالك يشكو آرون بوبيندزا

أعلن الزمالك في ديسمبر الماضي، التقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد اللاعب آرون بوبيندزا، بسبب عدم إتمام التعاقد عقب توقيعه على اتفاقية.

انتهاء القضية بوفاة اللاعب

قال عمرو أدهم، إن قضية اللاعب آرون بوبيندزا في فيفا أغلقت بوفاته، وكتب عبر "إكس": "إلى كل من شكك في موقف نادي الزمالك في شكوى اللاعب إلى الفيفا".

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آرون بوبيندزا قضية آرون بوبيندزا مع الزمالك الزمالك
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