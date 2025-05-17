أول تعليق من جوارديولا على إهدار مرموش ركلة جزاء أمام كريستال بالاس

كتب - يوسف محمد:

علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على هزيمة فريقه اليوم أمام كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مشيرا إلى ركلة الجزاء التي أهدرها النجم المصري عمر مرموش.

وكان فريق مانشستر سيتي تلقى الهزيمة اليوم أمام كريستال بالاس، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "ظهرنا بشكل جيد للغاية في مباراة اليوم، تمكنا من خلق الكثير من الفرص، فعلنا كل شيء في مباراة اليوم ولكننا لم نتمكن من التسجيل في النهاية".

وأضاف: "فريق كريستال بالاس نجح في التسجيل من الكرة الأول لهم على المرمى، نحن قدمنا كل شئ في مباراة اليوم، لكن الأمر في النهاية يتعلق بتسجيل الأهداف".

وعن اختيار مرموش لتسديد ركلة الجزاء اليوم: "اللاعبون هم أصحاب القرار في تسديد ركلات الجزاء، الركلة الثانية لمرموش مع الفريق ستكون أفضل بالتأكيد".

ويذكر أن عمر مرموش أهدر ركلة جزاء في مباراة السيتي أمام كريستال بالاس اليوم، بعدما قام هالاند المنفذ الأول لركلات الجزاء في الفريق بمنحها للنجم المصري، إلا أن الحارس دين هندرسون تمكن من التصدي لها ببراعة.

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