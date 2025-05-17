"كنت أعرف".. حارس كريستال بالاس يتحدث عن تصديه لركلة جزاء عمر مرموش

كتب - يوسف محمد:

تحدث دين هندرسون حارس مرمى فريق كريستال بالاس الإنجليزي، عن تصديه لركلة جزاء عمر مرموش اليوم، خلال مباراة فريق أمام مان سيتي اليوم بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ونجح هندرسون في التصدي لركلة الجزاء، التي تم احتسابها لفريق مانشستر سيتي في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال هندرسون في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس": "كان لدي إحساس بأنني سأتصدى لركلة جزاء مرموش، كنت أعلم المكان الذي بتسديد فيه".

وعن عدم حصوله على بطاقة حمراء، عقب لمس الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء، قال: "لم أكن أعلم أن الحكم يراجع تقنية الفار بسبب هذه اللعبة، ولكنني لم أهتم بهذا الأمر ولست منزعجا من اللعبة".

واختتم هندرسون تصريحاته: "ذهبت عقب المباراة لمصافحة بين جوارديولا مدرب مان سيتي، لكنه كان غاضبا للغاية بسبب إهدار الوقت".

وكان فريق كريستال بالاس، تمكن من حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على حساب مان سيتي بنتيجة هدف دون مقابل.

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