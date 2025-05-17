كريستال بالاس يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مان سيتي

متابعة - يوسف محمد:

تلقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي هزيمة مفاجأة من نظيره كريستال بالاس اليوم، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبهذه النتيجة، تمكن فريق كريستال بالاس من حصد لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، خلال الموسم الحالي 2024-2025، للمرة الأولى في تاريخه.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي".

ويدخل مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: نيكو أوريلي، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا، سافينيو، كيفن دي بروين.

خط الهجوم: عمر مرموشِ، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

أبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: فرصة خطيرة لمان سيتي، بعد تسديدة من إيرلنج هالاند مهاجم السيت يتصدى لها حارس كريستال بالاس ببراعة.

الدقيقة 9: عرضية من عمر مرموش لاعب مان سيتي يخرجها دفاع فريق برشلونة.

الدقيقة 12: رأسية خطيرة من جفارديول لاعب مان سيتي، يتصدى لها حارس مرمى كريستال بالاس.

الدقيقة 16: إيبريتشي إيزي يحرز الهدف الأول لكريستال بالاس.

الدقيقة 19: تسديدة قوية من عمر مرموش من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس مرمى كريستال بالاس.

الدقيقة 23: مطالبات من لاعبي مان سيتي بركلة جزاء، الحكم لم يحتسب أي شئ.

الدقيقة 33: ركلة جزاء لصالح مان سيتي، بعد سقوط برناردو سيلفا داخل منطقة جزاء كريستال بالاس.

الدقيقة 35: عمر مرموش يهدر ركلة جزاء لمان سيتي، بعد تصدي حارس المرمى.

الدقيقة 43: تسديدة قوية من جيرمي دوكو لاعب مان سيتي، يتصدى لها حارس مرمى كريستال بالاس.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 49: تسديدة من جيريمي دوكو تمر أعلى المرمى.

الدقيقة 58: دانيل مونونز يسجل لهدف الثاني لكريستال بالاس.

الدقيقة 60: حكم اللقاء يلغي الهدف بداعي التسلل.

الدقيقة 64: عرضية من لاعب كريستال بالاس يتصدى لها دفاع مان سيتي.

الدقيقة 72: تسديدة من كيفين دي بروين يتصدى، تمر بجوار القائم.

الدقيقة 75: بطاقة صفراء لبرناردو سيلفا لاعب مان سيتي.

الدقيقة 82: تسديدة قوية من لاعب مان سيتي من داخل منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس فريق كريستال بالاس ببراعة.

الدقيقة 87: تسديدة من مونوز لاعب كريستال بالاس، تخرج بعيده عن مرمى مان سيتي.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 10 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: تسديدة قوية من كيفين دي بروين لاعب مان سيتي، تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 7+90: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي مان سيتي، لكن الحكم يستكمل اللعب دون احتساب أي خطأ.

الدقيقة 10+90: نهاية المباراة.