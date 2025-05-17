"بعد صلاح".. ليفربول يعلن تمديد عقد لاعب الفريق

كتب - يوسف محمد:

أعلن فريق ليفربول الإنجليزي، تمديد عقد الظهير الأيمن للفريق كونور برادلي لمدة موسمين.

وكان عقد اللاعب صاحب الـ21 عاما، ينتهى مع الريدز بنهاية عام 2027، عقب تمديد تعاقده لموسمين آخرين سينتهي عقده مع الفريق 2029.

وخاض صاحب الـ21 عاما خلال الموسم الحالي رفقة ليفربول 27 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تقديم 3 تمريرات حاسمة ولم يسجل أي هدف.

وأعرب برادلي عن سعادته بتمديد تعاقده مع الريدز، حيث قال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "لدي حالة من السعادة والفخر للعمل معا في الفترة المقبلة".

وأضاف: "قضيت عامين رائعين في ليفربول، سواء العام الماضي أو خلال العام الحالي أيضًا، وأمل أن نستمر على هذا الأداء في السنوات المقبلة ونحقق العديد من الإنجازات معا".

ويذكر أن ليفربول كان قد أعلن في وقت سابق، تجديد عقد الثنائي محمد صلاح وزميله المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

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