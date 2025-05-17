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"موقف مرموش".. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد

06:09 م السبت 17 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة كريستال بالاس، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي".

ويشهد تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، تواجد النجم المصري عمر مرموش منذ بداية المباراة.

ويطمح مرموش في حصد اللقب الأول له رفقة السيتي، منذ الانضمام إلى الفريق في يناير الماضي، قادما فرانكفورت الألماني.

وجاء تشكيل مان سيتي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: نيكو أوريلي، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا، سافينيو، كيفن دي بروين.

خط الهجوم: عمر مرموشِ، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

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