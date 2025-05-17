"بعد هزيمة قاتلة أمام الهلال".. ما هي فرص "فتح جوميز" للبقاء في الدوري السعودي ؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لم يستطع لاعبو الفتح تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز الحفاظ على تقدمهم بهدفين نظيفين أمام ضيفهم الهلال وخسروا باللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة برباعية مقابل ثلاثة أهداف ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي قبل مباراتين من نهاية الموسم.

جوميز الذي كان مرشحًا لتدريب الأهلي خلال الفترة الماضية خلفًا للسويسري مارسيل كولر أصبح فريقه مهددًا بالهبوط بعدما كان قد اقترب البرتغالي من إنجاح مهمة انتشال الفريق من قاع الدوري.

المدرب البرتغالي تولى قيادة فريق الفتح في ديسمبر الماضي بعدما فسخ تعاقده مع نادي الزمالك وحينها كان يتذيل الفريق السعودي جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد مرور 13 جولة.

وقاد جوميز الفتح بـ 19 مباراة فاز خلالها بـ 8 مباريات فيما خسر بمثلهن بينما فاز بـ3مباريات ليصعد بالفريق إلى المركز 13 برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن الفيحاء صاحب المركز الرابع عشر وبفارق نقطة عن الوحدة صاحب المركز 15 ومثلها عن الخلود صاحب المركز الثاني عشر وضمك صاحب المركز الحادي عشر وثلاثة نقاط عن العروبة صاحب المركز 16، فيما يهبط أصحاب المراكز: 16 و 17 و18.

وكادت الأمور تتأزم على الفتح ولكن خسارة العروبة صاحب المركز 16 ـ آخر مراكز الهبوط ـ بهدفين مقابل هدف أمام العروبة جعل فريق المدرب جوميز في حاجة لفوز لضمان البقاء بفارق الأهداف (20 هدف حتى الآن لصالح الفتح) وهو المعيار الذي سيتم اللجوء له بعد معيار المواجهات المباشرة التي تقاسم خلالها كل فريق مع الآخر الفوز بواقع مباراة بالنتيجة ذاتها 1 ـ 0.

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