"موسم صفري وضربة قوية".. هل اقترب رونالدو من الرحيل عن النصر؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أهدر لاعبو فريق النصر السعودي فرصة المشاركة بالنسخة المقبلة من دور ي أبطال آسيا للنخبة بعدما سقطوا في فخ التعادل بهدف لمثله على يد ضيفهم التعاون خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 من الدور ي ـ قبل جولتين من النهاية ـ.

النصر بعد التعادل في ظل غياب رونالدو فشل في استعادة المركز الثالث ومواصلة ملاحقة الهلال على الواصفة واحتل المركز الرابع برصيد 64 نقطة بفارق نقطة عن القادسية الثالث ليفقد فرصة المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

وهي المرة الأولى التي سيغيب خلالها رونالدو عن المشاركة بدور ي أبطال آسيا للنخبة بعدما شارك بالموسم الماضي من البطولة وودعها من دور نصف النهائي بعد الخسارة على يد كواساكي الياباني.

ويشارك عن السعودية ثلاثة ممثلين بدوري أبطال آسيا للنخبة ضمن الأهلي المشاركة بصفته المتوّج بآخر لقب وكذلك الاتحاد المتوج بلقب الموسم الجار ي بجانب الهلال الوصيف.

ولا تعد هذه هي الضربة الوحيد لرونالدو مع النصر بل يبدوا أن هداف الدوري السعودي حتى الآن برصيد 23 هدفًا بل سينهي النجم البرتغالي صاحب الـ40 عامًا موسمه بلا بطولة للموسم الثاني على التوالي.

رونالدو منذ انضمامه لصفوف النصر في يناير 2023 بعد انتهاء رحلته مع مانشستر يونايتد لم يحصد مع فريقه أي بطولة باستثناء البطولة العربية التي حصدها على حساب غريمه الهلال.

ويتزامن ذلك في وقت تشير تقارير إلى رغبة رونالدو للرحيل عن النصر للتتويج بالبطولات وهذا ما تم ربطه بغيابه عن المشاركة بالجولتين الماضيتين.

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