ليفربول يخشى من خطف ريال مدريد للاعب آخر في الفريق

كتبت-هند عواد:

يخشى ليفربول خسارة لاعب آخر من الفريق الأول لكرة القدم، لصالح ريال مدريد الإسباني، الذي أنهى اتفاقه مع ترينت ألكسندر أرنولد، للانتقال إليه نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال خر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن ليفربول يخشى أن يسير إبراهيما كوناتي على خطى ترينت ألكسندر أرنولد.

وينتهي عقد إبراهيما كوناتي مع ليفربول العام المقبل، ولم يتفق اللاعب والنادي على تجديد التعاقد.

وأعلن ألكسندر أرنولد رحيله بعد 20 عامًا قضاها في النادي، وتحدث عن رغبته في "تجربة تحدٍ جديد"، وحتى الآن لم يعلن ريال مدريد الأمر بشكل رسمي، إلا أن اللاعب وقع للإسباني.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، إن الريدز لديهم الآن "شعور غريب" بأن كوناتي قد يفعل الشيء نفسه.

أمضى الفرنسي إبراهيما كوناتي أربعة مواسم في ميرسيسايد، إذ أن ليفربول قام بتفعيل شرطه الجزائي البالغ 36 مليون جنيه إسترليني في آر بي لايبزيج عام 2021.

وفاز كوناتي بخمسة ألقاب مع الريدز، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الدوري (مرتين)، الدرع الخيرية، إضافة إلى هزيمتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 أمام مدريد.

اقرأ أيضًا:

"عودة ثنائي الفريق".. قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

معسكر مغلق يجهز الزمالك لمباراة بتروجت