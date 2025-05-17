الفرصة الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن لقاء مانشستر سيتي وكريستال بالاس

كتبت-هند عواد:

يواجه مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي، في إطار منافسات نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، لانتزاع الفرصة الأخيرة والهروب من الموسم الصفري، إذ أنه يمكن أن يكون أو موسم للنادي من دون أي لقب، منذ موسم 2016-2017، وكان هذا الموسم الأول لجوارديولا مع مانشستر سيتي.

ونجح كريستال بالاس في تصحيح مساره بعد تلقي 10 أهداف في غضون مباراتين في أبريل الماضي، وأصبح الآن بلا هزيمة في خمس مباريات خاضها ضد كل من، بورنموث، وأرسنال، وأستون فيلا، ونوتنغهام فورست، وتوتنهام.

وتختلف حظوظ الناديين بشكل كبير في كأس الاتحاد الإنجليزي ؛ إذ فاز مانشستر سيتي بهذه المسابقة سبع مرات، في حين أن الفوز باللقب الثامن سيجعله يتأخر فقط عن أرسنال (14) ومانشستر يونايتد (13) في إجمالي ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن ناحية أخرى، لم يفز كريستال بالاس بهذه البطولة بعد، وبعد خسارته أمام مانشستر يونايتد في عامي 1990 و2016، أصبح واحدًا من أربعة أندية تنافست في النهائي مرتين دون رفع الكأس.

أرقام من مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

فاز مانشستر سيتي في آخر ثلاث مواجهات جمعته بكريستال بالاس في كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة إجمالية بلغت 18-4. وكان آخر لقاء في الدور الرابع لموسم 2016-2017، إذ فاز السيتيزن بنتيجة 3-0 على ملعب سيلهيرست بارك.

ولم يُهزم مانشستر سيتي في آخر سبع مواجهات له مع كريستال بالاس في جميع المسابقات (فاز 4 وتعادل 3)، منذ خسارته 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر 2021.

وسجل كلا الفريقين هدفين أو أكثر في كلٍّ من آخر أربع مواجهات بينهما، إذ تعادلا 2-2 في مباراتين، وفاز السيتي بنتيجة 4-2 و5-2.

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