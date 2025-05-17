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مرموش أساسياً.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

12:49 م السبت 17 مايو 2025

بيب جوارديولا

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كتب - محمد الميموني:

استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني بنادي مانشستر سيتي، على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الأنجليزي.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس اليوم السبت 17 مايو في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء على ملعب "ويمبلي ".

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد كريستال بالاس كالتالي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، مانويل أكانجي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا، ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: عمر مرموش، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

وكان فريق مانشستر سيتي قد تأهل إلى دور النهائي بالفوز بثنائية نظيفة على نظيره نوتنجهام فورست، فيما تأهل كريستال بالاس بعد الفوز بثلاثية نظيفة أمام أستون فيلا.

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مانشستر سيتي كريستال بالاس كأس الاتحاد الإنجليزي بيب جوارديولا
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