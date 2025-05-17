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موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي والقنوات الناقلة

12:45 م السبت 17 مايو 2025

مانشستر سيتي

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كتب - محمد الميموني:

يواجه مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس اليوم السبت 17 ماي٬ في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024/25.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء على ملعب "ويمبلي ".

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

وكان فريق مانشستر سيتي قد تأهل إلى دور النهائي بالفوز بثنائية نظيفة على نظيره نوتنجهام فورست، فيما تأهل كريستال بالاس بعد الفوز بثلاثية نظيفة أمام أستون فيلا.

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مانشستر سيتي كريستال بالاس كأس الاتحاد الإنجليزي
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