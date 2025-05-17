في غياب مصطفى محمد.. فرصة نانت للهروب من الهبوط

كتبت-هند عواد:

تقام الجولة 34 والأخيرة من الدوري الفرنسي، في العاشرة مساء اليوم السبت 17 مايو، واشتد الصراع بين آخر 5 فريق في صراع الهبوط، بينهم لوهافر الذي يضم المصري أحمد حسن كوكا ونانت الذي يضم نانت الفرنسي.

ويستضيف نانت نظيره مونبلييه، في العاشرة مساء اليوم على ملعب "لا بوجوار"، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويغيب مصطفى محمد عن المباراة، بسبب رفضه خوض الجولة الأخيرة التي تدعم المثليين الجنسيين، وذلك للعام الثالث على التوالي.

فرص نانت في الهروب من الهبوط

يهبط إلى القسم الثاني في الدوري الفرنسي، صاحبا المركزين 17 و18 إلى القسم الثاني، فيما يخوض صاحب المركز الـ16 ملحق لضمان الاستمرار وعدم الهبوط.

وجاء ترتيب آخر 5 مراكز في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، كالآتي:

14-ريمس - 33

15-نانت - 33

16-لوهافر - 31

17-سانت إتيان - 30

18-مونبلييه – 16

وهكذا لا يوجد بديل عن الفوز بالنسبة لنانت للهروب من الهبوط، إذ أنه في حالة الفوز سيصل إلى نقطة 36، أما في حالة التعادل سيرتفع رصيده إلى نقطة 34 ليتساوى مع لوهافر (في حالة فوزه)، لكن يتفوق الأخيرة على نانت في تلك الحالة بسبب فارق النقاط.

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