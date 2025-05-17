جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت الموافق 17 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في بطولة الدوري المصري.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وجاء جدول مواعيد مباريات اليوم كالتالي

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الأهلي ضد البنك الأهلي، 8 مساءً، "أون سبورت 1".

بيراميدز ضد بتروجيت، 8 مساءً، "أون سبورت 2".

المصري ضد سيراميكا كليوباترا، 8 مساءً، لم تعرض في جدول البث.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

سانت باولي ضد بوخوم، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 2".

لايبزج ضد شتوتجارت، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس 4".

ماينز ضد باير ليفركوزن، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس 6".

هوفنهايم ضد بايرن ميونخ، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

هايدنهايم ضد فيردر بريمن، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 3".

فرايبورج ضد فرانكفورت، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس 2".

بوروسيا دورتموند ضد كيل، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس 3".

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فولفسبورج، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 1".

أوجسبورج ضد يونيو برلينن 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس 9".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

باريس سان جيرمان ضد أوكسير، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 2".

لانس ضد موناكو، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

نانت ضد مونبلييه، 10 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 2".

ستراسبورج ضد لوهافر، 10 مساءً، "بي إن سبورتس".

ليل ضد ريمس، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 6".

سانت إيتيان ضد تولوز، 10 مساءً، "بي إن سبورتس".

نيس ضد بريست، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 9".

ليون ضد أنجيه، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 8".

مارسيليا ضد ستاد رين، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 4".

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الاتفاق ضد ضمك، 6.55 دقيقة مساءً، "SSC Sports Extra 1".

الفيحاء ضد الأخدود، 7.15 دقيقة مساءً، "SSC Sports Extra 2".

الأهلي ضد الخلود، 9 مساءً، "SSC Sports 1".

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية اليوم

نهضة بركان ضد سيمبا، 7 مساءً، "بي إن سبورتس".

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم

مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، 6.30 مساءً، "بي إن سبورتس".