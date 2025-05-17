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"هزيمة الإسماعيلي وفوز تشيلسي".. نتائج مباريات أمس الجمعة

03:23 ص السبت 17 مايو 2025

كرة قدم

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أقيمت أمس الجمعة الموافق 16 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة مباراتين ببطولة الدوري الإنجليزي.

كما شهدت مباريات أمس الجمعة، إقامة 4 مباريات في مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

الجونة يفوز على غزل المحلة 4-0

مودرن سبورت يفوز على الإسماعيلي 2-1

طلائع الجيش يتعادل مع إنبي 1-1

سموحة يتعادل مع الاتحاد السكندري 0-0

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس

أستون فيلا يفوز على توتنهام 2-0

تشيلسي يفوز على مان يونايتد 1-0

نتائج مباريات الدوري السعودي أمس

النصر يتعادل مع التعاون 1-1

الخليج يفوز على العروبة 2-1

الهلال يفوز على الفتح 4-3

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نتائج مباريات أمس الدوري المصري الدوري الإنجليزي الدوري السعودي
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