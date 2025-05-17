"هزيمة الإسماعيلي وفوز تشيلسي".. نتائج مباريات أمس الجمعة
أقيمت أمس الجمعة الموافق 16 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة مباراتين ببطولة الدوري الإنجليزي.
كما شهدت مباريات أمس الجمعة، إقامة 4 مباريات في مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".
وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:
نتائج مباريات الدوري المصري أمس
الجونة يفوز على غزل المحلة 4-0
مودرن سبورت يفوز على الإسماعيلي 2-1
طلائع الجيش يتعادل مع إنبي 1-1
سموحة يتعادل مع الاتحاد السكندري 0-0
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس
أستون فيلا يفوز على توتنهام 2-0
تشيلسي يفوز على مان يونايتد 1-0
نتائج مباريات الدوري السعودي أمس
النصر يتعادل مع التعاون 1-1
الخليج يفوز على العروبة 2-1
الهلال يفوز على الفتح 4-3
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