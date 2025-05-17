يستعد نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لخوض النهائي الأول له رفقة الفريق الإنجليزي، عندما يواجه كريستال بالاس اليوم، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلاقي فريق مان سيتي نظيره كريستال بالاس اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي"، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعد هذا النهائي الأول الذي يخوضه النجم المصر رفقة مان سيتي، منذ الانتقال إليه في يناير من العام الحالي قادما من فرانكفورت الألماني.

ويطمح مرموش في أن يصبح اللاعب المصري الثالث، الذي يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب الثنائي محمد النني لاعب أرسنال السابق ومحمد صلاح لاعب ليفربول.

ويعد محمد النني أول لاعب مصر يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما حصد لقب البطولة في عام 2017 رفقة أرسنال، بعد الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية.

وفي السياق ذاته، توج محمد صلاح باللقب رفقة الريدز في عام 2022، بعد الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

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