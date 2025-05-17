خطوة واحدة تفصل عمر مرموش عن أول ألقابه مع مانشستر سيتي

كتبت-هند عواد:

يستضيف ملعب ويمبلي في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي.

ويسعى مانشستر سيتي لإنقاذ شيء ما من موسم مخيب للآمال، إذ يطمح المدرب الإسباني بيب جوارديولا في إنهاء الموسم الصفري بتحقيق بطولة.

عمر مرموش يقترب من أول بطولة له في إنجلترا

يقترب المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من تحقيق أول ألقابه مع الفريق، بعدما انتقل إلى الدوري الإنجليزي في يناير الماضي.

وخاض عمر مرموش 19 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات، وسجل خلالها 7 أهداف وصنع 3، ليصل إجمالي مساهماته إلى 10.

وفي حالة فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس وتتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي، ستكون أول بطولة له مع مانشستر سيتي والأولى في إنجلترا، إذ أن الجناح المصري في رصيده بطولة وحيدة وهي الدوري الإقليمي الألماني الشمالي وذلك مع فريق فولفسبورج الثاني.

ومن جانبه يسعى الهولندي إيرلينج هالاند، لكسر رقما سلبيا، إذ أنه لعب خمس مرات مع مانشستر سيتي، في نهائيين ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى ظهورين في بطولة الدرع الخيرية؛ ولم يسجل في أي منها على الرغم من مشاركته لمدة 402 دقيقة.

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