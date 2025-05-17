أغنى الدوريات الرياضية في العالم لعام 2025

كتب - محمد القرش:

يظن البعض أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هو الأغنى في العالم من حيث الإيرادات السنوية، لكنه ليس كذلك.

ووفقا لتقرير موقع "deloitte" لعام 2025، فإن دوري كرة القدم الأمريكية هو الأكثر دخلا في عالم الرياضة بـ18 مليون دولار، ويليه دوري البيسبول الأمريكي.

أغنى الدوريات الرياضية في العالم

1. دوري كرة القدم الأمريكية (18 مليار دولار)

2. دوري البيسبول الأمريكي (11.6 مليار دولار)

3. دوري الرابطة الأمريكية لكرة القدم "باسكيت" (10.5 مليار دولار)

4. الدوري الإنجليزي الممتاز (8.2 مليار دولار)

5. الدوري الهندي للكريكيت (6.3 مليار دولار)

6. الدوري الأمريكي لهوكي الجليد (5.4 مليار دولار)

7. الدوري الإسباني لكرة القدم (4.1 مليار دولار)

8. الدوري الألماني لكرة القدم (3.9 مليار دولار)

9. الدوري الإيطالي لكرة القدم (2.7 مليار دولار)

10. الدوري الفرنسي لكرة القدم (2.3 مليار دولار)