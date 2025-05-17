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عمره 28 عاما.. هل يكسر لامين يامال رقم رونالدو البرازيلي الإعجازي؟

05:00 ص السبت 17 مايو 2025
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    الظاهرة رونالدو يرفع كأس العالم 2002
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    الظاهرة رونالدو قد يطمح في المستقبل لرئاسة الاتحاد البرازيلي
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    الظاهرة رونالدو يتلاعب بأفضل الحراس في العالم قبل أن يهز شباكهم
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    لامين يامال ضد باستوني
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كتب - محمد القرش:

دون الأسطورة البرازيلي، رونالدو "الظاهرة"، رقما تاريخيا إعجازيا عمره 28 عاما، حيث لم يستطع أي لاعب حتى الآن كسرة أو الأقتراب منه.

وفي عام 1997 حصد البرازيلي الجائزة الفردية الأغلى في تاريخ كرة القدم، الكرة الذهبية، في عمر الـ20 عندما قدم موسما تاريخيا مع برشلونة ومنتخب البرازيل.

وفي الواقع، رونالدو هو أصغر لاعب يفوز بجائزة The Best FIFA لأفضل لاعب (20 عامًا في 1997) والكرة الذهبية في كأس العالم (21 عامًا في 1998).

لامين يامال يتألق في سن الـ17

ويشهد موسم 2024/25 الجاري، تألق استثنائي من لامين يامال اللاعب صاحب الـ17 عاما في جميع المسابقات التي شارك فيها مع برشلونة.

ويتواجد الجناح الإسباني في قائمة المتسابقين على الكرة الذهبية 2025، بجانب رافينيا دياز ومحمد صلاح وعثمان ديمبيلي.

وساهم لامين في 42 هدفا (سجل 17 هدفا، وقدم 25 تمريرة حاسمة) خلال 53 مباراة مع برشلونة بجميع المسابقات.

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