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عضو مجلس الزمالك يكشف مفاجأة بشأن شكوى النادي ضد الراحل بوبيندزا

11:48 م الجمعة 16 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    اللاعب الجابوني الراحل أرون بوبيندزا
  • عرض 6 صورة
    اللاعب الجابوني الراحل أرون بوبيندزا
  • عرض 6 صورة
    اللاعب الجابوني الراحل أرون بوبيندزا
  • عرض 6 صورة
    اللاعب الجابوني الراحل أرون بوبيندزا
  • عرض 6 صورة
    اللاعب الجابوني الراحل أرون بوبيندزا
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كتب - يوسف محمد:

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، آخر التفاصيل الخاصة بأزمة الراحل أرون بوبيندزا مع الفارس الأبيض.

وقال عمرو أدهم في تصريحات عبر قناة "dmc": "الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أخطرنا أمس بعدم النظر في قضية النادي ضد اللاعب الجابوني الراحل أرون بوبيندزا".

ورحل بوبيندزا عن عالمنا، في 16 أبريل من العام الجاري، بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر بأحد المباني السكنية في الصين.

أزمة الزمالك وبوبيندزا

وكان نادي الزمالك، دخل في نزاع قانوني مع الراحل بوبيندزا في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكون الفارس الأبيض أنهى اتفاقه مع اللاعب في الصيف الماضي للانضمام إلى الفريق، بل وتم الإعلان عن وصول البطاقة الدولية للاعب، إلا أنه فاجئ الجميع وقرر عدم الانضمام إلى الزمالك وانتقل إلى رابيد بوخارست الروماني، ليقوم الفارس الأبيض بتقديم شكوى ضد اللاعب في الفيفا.

وانضم اللاعب الراحل في يناير الماضي، إلى فريق سي تشانج الصيني، قادما من فريق رابيد بوخارسيت الروماني قبل أن يرحل عن عالمنا في أبريل الماضي.

والجدير بالذكر أن الشرطة الصينية، أنه بعد معاينة موقع الحادث وعمل تحقيقات ميدانية، أعلنت في وقت سابق أن وفاة اللاعب جاءت نتيجة لسقوطه من شرفة منزله، أن وجود شبهة جنائية في القضية هو أمر مستبعد.

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أرون بوبيندزا نادي الزمالك
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