كتب - يوسف محمد:

وجه نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، رسالة إلى النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مان سيتي الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات، عبر شبكة"سكاي سبورتس": "أهنئ كيفين دي بروين على مسيرته ومشواره في كرة القدم".

وأضاف: "دي بروين لاعب رائع وعظيم، قدم الكثير من من الأمور الجيدة، سواء مع مان سيتي أو في الدوري الإنجليزي".

واختتم صلاح تصريحاته ضاحكا: "لدينا مكان جاهز هنا في ليفربول".

وكان كيفين دي بروين أعلن في وقت سابق، رحيله عن فريق مان سيتي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مع نهاية تعاقده مع الفريق.

والجدير بالذكر أن النجم المصري محمد صلاح، كان قد أعلن عن تجديد تعاقده مع الريدز لموسمين مقبلين، لينتهي تعاقده مع الفريق في عام 2027، بدلا من نهاية الموسم الحالي.

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