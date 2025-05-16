محمد صلاح يتحدث عن: الفوز بالكرة الذهبية.. و موقفه من هجوم جماهير ليفربول على أرنولد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح أنه يمتلك فرصة جيدة بالموسم الحالي للفوز بجائزة الكرة الذهبية .

وقال صلاح في تصريحات شبكة سكاي سبورتس، اليوم الجمعة:"من قبل كان الأمر يُثير جنوني ولكن هناك بعض الأمور لا تكون بيدك ولكن لن أستسلم وأتمنى الفوز بها يومًا ما ولكن لا أدرى ماذا علي أن أفعل ولكن أمتلك فرصة جيدة للفوز بها هذه المرة وسنرى".

وتطرق النجم المصري لتمديد تعاقده مع ليفربول بقوله:"أعرف سياسة النادي في التعامل مع اللاعبين الذين تجاوزا الثلاثين لذا لم أتوقع استمراري وظلت المفاوضات لمدة 6 أشهر حتى سار الأمر بسرعة وأعتقد أن النادي كان يختبرني لمعرفة ما إذا كنت سأستمر في العطاء أم لا، لم أكن أريد أكثر من ذلك، قلت عامين فقط".

ويرفض محمد صلاح هجوم جماهير ليفربول على زميله بالفريق أرنولد بعدما أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري 2024/25، بقوله:"أعتقد الجماهير كانت قاسية عليه بطريقة ما فلم يكن يستحق ذلك حينها، بل كان يستحق أن يعامله الجمهور بأفضل طريقة ممكنة لأنه قدم كل ما لديه، لا ينبغي أن نتصرف بهذه الطريقة مع أي شخص يُقدّر دائمًا الأشخاص الذين قدموا إلى هنا".

وأشار صلاح إلى أن أرنولد قد قدم كل ما يملك خلال 20 عامًا تواجد بها داخل جدران ليفربول:"أتمنى أن تتغير الجماهير بالمباراة المقبلة أعتقد أنه يستحق أفضل وداع بعد رحيله عن النادي، لقد قدم الكثير للمدينة وللنادي، وهو على الأرجح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، لقد بذل قصارى جهده".

وأتم النجم المصري تصريحاته بقوله: "أعتقد أنه كان بحاجة إلى تحدٍ جديد، تحدث معي عنه، إنه قراره بالتأكيد، يبلغ من العمر 26 عامًا وفاز بالبطولة مرتين أو ثلاث مرات، ماذا كان بإمكانه أن يفعل أكثر من ذلك؟، أتمنى له كل التوفيق حقًا، سأظل على تواصل معه دائمًا".

اقرأ أيضًا:

"الصفقات والمدير الفني".. مصدر يكشف لمصراوي أسباب تأجيل الأهلي للعديد من الملفات

وادي دجلة يعود للدوري الممتاز بعد غياب 4 سنوات