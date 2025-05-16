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"تقترب من اللقب".. ميار شريف تبلغ نهائي بطولة بارما المفتوحة للتنس

08:31 م الجمعة 16 مايو 2025

ميار شريف

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كتب - نهى خورشيد

واصلت المصرية ميار شريف تألقها في بطولة بارما الإيطالية المفتوحة للتنس "فئة 125 نقطة"، بعد تأهلها إلى الدور النهائي عقب الفوز على السويسرية سيمونا والتيريت المصنفة 147 عالميأً بمجموعتين متتاليتين في لقاء النصف النهائي اليوم الجمعة.

ونجحت شريف في إسقاط المتوجة بلقب البطولة عام 2022، بنتائج 6-4 و6-4، لتضرب موعداً مع الفائزة من المواجهة الجارية بين الرومانية أرينا كاميليا بيجو المصنفة 83 عالمياً والكندية فيكتوريا مبوكو المصنفة 156 عالمياً، غدا السبت الموافق 17 مايو الجاري.

وكانت ميار استهلت مشوارها بالفوز على كاثينكا فون بمجموعتين دون رد 7-5، 6-2 في الدور الأول، ثم أطاحت بالأسترالية بريشيلا هون بنتيجة 6-3 و6-3 في الدور الثاني دور الـ16، قبل أن تتأهل إلى ربع النهائي لمواجهة الكازاخية يوليا بوتينتسيفا والتي انسحبت قبل انطلاق المباراة.

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ميار شريف بطولة بارما للتنس سيمونا والتيريت
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