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"مقابل 50 مليون إسترليني".. ريال مدريد يقترب من الإعلان عن صفقته الصيفية الأولى

07:35 م الجمعة 16 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

أنهى نادي ريال مدريد الإسباني، اتفاقه مع نادي بورنموث الإنجليزي لضم لاعب الفريق دين هويسن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "ريال مدريد وافق على جميع التفاصيل الخاصة بصفقة ضم اللاعب الإنجليزي دين هويسن".

وأضاف: "هويسن سيخضع للفحص الطبي في ريال مدريد، ثم يوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع الفريق حتى عام 2025، مقابل مبلغ 50 مليون استرليني".

واختتم رومانو: "ريال مدريد يرى أن صاحب ال 20 عاما هو موهبة من الطراز الرفيع".

وشارك هويسن رفقة فريق بورنموث خلال الموسم الحالي، في 34 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

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