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"في بيان رسمي".. كاف يكشف كواليس إعلانه عن الهوية الجديدة لدوري أبطال إفريقيا

05:51 م الجمعة 16 مايو 2025
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كتب - نهى خورشيد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تنظيم حدث رسمي للكشف عن كأس والهوية الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل نهائي الموسم الحالي للمسابقة بين بيراميدز وصن داونز.

وأصدر الكاف بياناً اليوم الجمعة ضم موعد الكشف عن الهوية الجديد للمسابقة الإفريقية، وكواليس ما سيشهده الحفل، إذ يطمح الاتحاد لمواصلة تطوير صورة ومكانة مسابقاته القارية وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.

ومن المقرر أن يقام حفل الكشف عن الكأس الجديد يوم الخميس 22 مايو بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بحضور عدد من أساطير كرة القدم الأفريقية، إلى جانب ممثلين عن الناديين المتأهلين لنهائي النسخة الحالية.

كما سيمنح الاتحاد الأفريقي جمهور كرة القدم نظرة أولى على الجائزة الجديدة التي سيتنافس عليها الفريقان في مدينتي تشواني والقاهرة خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي سياق متصل، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفاً على صن داونز يوم السبت 24 مايو في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تُقام مباراة الإياب في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد 1 يونيو.

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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف دوري أبطال إفريقيا مباراة بيراميدز وصن داونز
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