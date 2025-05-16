كتب - نهى خورشيد

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبد المولى المغربي، بياناً رسمياً اليوم الجمعة، بشأن الأحداث السياسية التي شهدتها مدينة طرابلس وأدت إلى إيقاف النشاط الرياضي بالبلاد.

وجاء بيان الاتحاد كالاتي..

في هذه المرحلة المفصلية من الموسم، يؤكد الاتحاد الليبي لكرة القدم عزمه على مواصلة تنظيم دوري استثنائي يعبر عن طموحات الكرة الليبية، ويبرز قدراتها التنافسية والتنظيمية.

لقد شهدنا خلال المرحلة الأولى من الدور السداسي مستوى فنيا مشرفا، وتعاونا كبيرا من الأندية ونطمئن الجميع بأن الاستعدادات مستمرة لاستكمال المنافسة بأفضل صورة ممكنة.

ورغم بعض الظروف الطارئة التي أسهمت في تأخير انطلاقة مرحلة الإياب، فإننا اليوم نعلن بكل ثقة أن مرحلة الإياب من الدور السداسي ستنطلق قريباً بعد استيفاء كافة الترتيبات الفنية والتنظيمية بالتنسيق مع الأندية المعنية في السداسي الأول.

ونكمل ما تبقى من الموسم وفق المواعيد المحددة وتماشياً مع شروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، لضمان مشاركة فعالة لأنديتنا في البطولات القارية، وتحقيق حضور مشرف للكرة الليبية على الساحة الإفريقية.

كما نؤكد أن مباريات تفادي الهبوط تجرى في مواعيدها المحددة، حرصًا على استكمال الموسم الرياضي بكافة مراحله بما يضمن العدالة التنافسية بين الأندية، ويُحافظ على انتظام البطولات وسلامة المسار الفني للموسم الكروي.

وفي ذات الوقت نجدد دعوتنا لكل اللاعبين الأجانب والمدربين والإعلام المحلي والأجنبي ليكونوا جزءا من هذه المرحلة المهمة، وأن يُساهموا برسائلهم الإيجابية ومشاركتهم الفاعلة في نقل صورة إيجابية عن كرة القدم الليبية.

وختاماً، نعلن أن المرحلة الختامية من الدوري ستقام خارج ليبيا، في دولة سيتم الإعلان عنها قريبا وذلك في إطار خطتنا لإخراج الدوري بصيغة احترافية تعزز من مكانته وتسهم في تسويقه بالشكل الذي يليق به إقليميا ودوليا.

نحن مؤمنون بأن كرة القدم الليبية تستحق الأفضل، وسنواصل العمل بكل جدية لنقدم موسما يشرف كل الليبيين، ويعزز من حضورنا الكروي في الداخل والخارج.

والجدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت، عودة عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية المتألقين في الدوري الليبي بعد أحداث الاشتباكات الأخيرة.