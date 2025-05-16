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بعد أرنولد.. ريال مدريد يضم لاعب جديد من الدوري الإنجليزي

04:22 م الجمعة 16 مايو 2025
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    دين هويسن مدافع بورنموث (3)
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    دين هويسن مدافع بورنموث (4)
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    دين هويسن مدافع بورنموث (1)
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كتب - محمد القرش:

توصل نادي ريال مدريد لاتفاق مع أحد الأندية الإنجليزي من أجل ضم مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعاقد مع ألكسندر أرنولد قادما من ليفربول.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع نادي بورنموث من أجل ضم المدافع دين هويسن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الشبكة أن ريال مدريد سيدفع مبلغ مالي قدره 50 مليون جنيه إسترليني على ثلاثة أقساط خلال 18 شهرًا.

وأضافت الشبكة أن ممثلي هويسن بقيادة وكيله علي بارات في مدريد للعمل على الانتهاء من الاتفاق على الشروط الشخصية.

وانضم المدافع صاحب الـ 20 عاما إلى بورنموث في بداية الموسم الجاري قادما من يوفنتوس، في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون يورو.

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دين هويسن أرنولد لاعب ريال مدريد الدوري الإنجليزي بورنموث
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