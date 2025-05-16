مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي

الفتح

- -
18:55

الهلال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

التعاون

جميع المباريات

إعلان

مصر تنافس على ميدالية.. موعد مباراة برونزية وذهبية كأس أمم أفريقيا للشباب

03:34 م الجمعة 16 مايو 2025

أمم أفريقيا للشباب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

ضرب المنتخب المغربي موعدا هاما مع نظيره الجنوب إفريقي في نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وجاء التأهل بعد الفوز على منتخب مصر في نصف النهائي بهدف دون رد على ملعب استاد الدفاع الجوي.

وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب جنوب إفريقيا بعد الفوز على نيجيريا بهدف نظيف على ملعب هيئة قناة السويس.

موعد نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 18 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويلاقي الفراعنة نظيره النيجيري في لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية، يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي، في تمام الساعة السادسة مساء.

اقرأ أيضًا:

"انتقد الجمهور والإعلام والمدربين".. ميدو يثير الجدل بـ"هجوم شامل" على منظومة كرة القدم

مباريات الجولة 7.. الأهلي وبيراميدز في صراع اللقب.. والزمالك نحو الحفاظ على مقعد الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للشباب منتخب مصر موعد نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب برونزية كأس أفريقيا للشباب أفريقيا تحت 20 عاما امنتخب المغرب للشباب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان