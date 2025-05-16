مصر تنافس على ميدالية.. موعد مباراة برونزية وذهبية كأس أمم أفريقيا للشباب

كتب - محمد القرش:

ضرب المنتخب المغربي موعدا هاما مع نظيره الجنوب إفريقي في نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وجاء التأهل بعد الفوز على منتخب مصر في نصف النهائي بهدف دون رد على ملعب استاد الدفاع الجوي.

وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب جنوب إفريقيا بعد الفوز على نيجيريا بهدف نظيف على ملعب هيئة قناة السويس.

موعد نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 18 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويلاقي الفراعنة نظيره النيجيري في لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية، يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي، في تمام الساعة السادسة مساء.

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