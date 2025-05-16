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عمر مرموش يكشف أسماء اللاعبين الذين ساعدوه في مانشستر سيتي

03:28 م الجمعة 16 مايو 2025

عمر مرموش (2)

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كتبت-هند عواد:

كشف المحترف المصري عمر مرموش جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، أسماء اللاعبين الذين ساعدوه على التأقلم مع الفريق.

وقال مرموش في تصريحات عبر قناة كأس الاتحاد الإنجليزي على "يوتيوب": "الثنائي الذي ساعدني ماتيو كوفاسيتش وإلكاي جوندوان، لكن هناك الكثير من اللاعبين ساعدوني على التأقلم، أعني الفريق بأكمله، منذ أن وصلت إلى هنا بعد حوالي شهر، كان الشعور الذي انتابني هو أنني هنا منذ فترة طويلة جدًّا".

وأضاف: "كانت طريقة حديثهم معي وشرحهم كل شيء ومحاولة مساعدتي مميزة، لأنه عندما تنضم إلى فريق جديد، عليك أولاً أن تتعرف على زملائك في الملعب والتكتيكات وكيف يريد المدرب منا أن نلعب وكل شيء".

واختتم مرموش: "لكن عليك أيضًا أن تتأقلم خارج الملعب، وبالانضمام إلى نادٍ كبير كهذا، عليك أن تعرف كيف تتصرف عندما تحتاج إلى شيء، وقد ساعدوني كثيرًا في ذلك".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس، في السادسة والنصف مساء غدا السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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