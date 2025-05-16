"عقوبة ومعرض للخطر".. ماذا قالت الصحف والمواقع الفرنسية عن مصطفى محمد؟

كتبت-هند عواد:

أعلن المحترف المصري مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، غيابه عن مباراة الجولة الأخيرة بالدوري ضد مونبلييه، بسبب دعمها للمثلية الجنسية.

وتناولت الصحف والمواقع الفرنسية، قرار مصطفى محمد بعدم خوض المباراة، التي تحسم مصير نانت من الهبوط أو الاستمرار في المسابقة.

OUEST france

ذكر موقع " OUEST france"، أن مصطفى محمد قاطع مباريات الجولة التي تدعم المثلية الجنسية، لأسباب دينية، وظهر هذا خلال الموسمين الماضيين، كما أنه غاب عن تدريبات الفريق أمس الخميس.

وطرح الموقع موقف مصطفى محمد السابق، قائلا: "اللاعب لقى عقوبة مالية في عام 2023، عندما رفض خوض تلك الجولة، بسبب معتقداته، وكرر الأمر العام الماضي أمام موناكو".

RTL

ذكر موقع "RTL"، أن مصطفى محمد رفض اللعب مرة أخرى، لكن سيفرض النادي عقوبة مالية عليه، يتم التبرع بها إلى أحد الجمعيات التي تدعم المثلية الجنسية.

وأضافت، أنه ليس اللاعب الوحيد الذي رفض اللعب في جولة دعم المثليين الجنسيين، ففي العام الماضي أوقفت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم لاعب وسط موناكو المالي محمد كامارا لأربع مباريات بسبب قيامه بتغطية شعار قوس قزح الموجود على قميصه بشريط لاصق.

Le Parisien

قالت صحيفة " Le Parisien"، إن مصطفى محمد أبرز نجوم منتخب مصر بقيادة محمد صلاح، تصرفاته تحظى بمتابعة وثيقة.

وأشارت إلى أن رفضه خوض اللقاء "هروب"، في وقت تسعى المجموعة لإنقاذ مكانها في الدوري الفرنسي والهروب من الهبوط، لهذا أصبح اللاعب معرضا للخطر، على الرغم من أن عقده لا يزال يمتد لعامين.

FOOTMERCATO

قال موقع " FOOTMERCATO"، إن نانت الفرنسي سيفرض عقوبة مالية على مصطفى محمد بسبب رفضه خوض المباراة.

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