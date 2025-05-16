"مرتبطة بأصولي".. أول تعليق لمصطفى محمد بعد رفضه خوض جولة دعم "المثليين الجنسيين"

كتبت-هند عواد:

تحدث المحترف المصري مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، عن قراره بعدم خوض مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، التي تدعم المثلية الجنسية.

وكتب مصطفى محمد عبر خاصية "القصص القصيرة" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "لن أشارك في مباراة نانت ومونبلييه يوم السبت المقبل، أنا لست مرتاحا لفكرة التحدث علناً، ولكنني أشعر اليوم بالحاجة إلى توضيح نهجي، دون السعي إلى تأجيج النقاش".

وأضاف: "كل شخص يحمل في داخله تاريخا وثقافة وحساسية. إن العيش معا يعني أيضا الاعتراف بأن هذا التنوع يمكن التعبير عنه بشكل مختلف اعتمادًا على الشخص. أؤمن بالاحترام المتبادل – الاحترام الذي ندين به للآخرين، ولكن أيضاً الاحترام الذي ندين به لأنفسنا ومعتقداتنا".

واختتم مصطفى محمد: "ومن ناحيتي، هناك قيم راسخة ومتجذرة، مرتبطة بأصولي وإيماني، تجعل مشاركتي في هذه المبادرة صعبة. هذا الاختيار شخصي. فهو لا يعبر عن الرفض أو الحكم، بل هو ببساطة إخلاص لما يبنيني. آمل ببساطة أن يتم استقبال هذا القرار بهدوء وتفهم".

ورفض مصطفى محمد، خوض مباراة مونبلييه المقرر لها يوم السبت 17 مايو الحالي، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الفرنسي، بسبب دعم المثلية الجنسية، للعام الثالث على التوالي.

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