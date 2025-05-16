"سينجح معهم".. لاعب أورلاندو السابق يتحدث عن مميزات مدرب الأهلي الجديد

كتبت-هند عواد:

تحدث ليبوهانج موكوينا لاعب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي السابق، عن مميزات الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي الجديد، الذي وصل إلى القاهرة صباح أمس تمهيدا لتولي القيادة الفنية للفريق.

وقال موكوينا في تصريحات عبر قناة المحور: "أعتقد إن الفضل الكبير لتفوق الكرة المصرية في إفريقيا يرجع للجماهير، لأنها هي التي تدعم اللعبة، أعتقد إن الأهلي لديه قاعدة جماهيرية ضخمة، وهذا واحد فقط من الفرق اللي كانت دائمًا صعبة بالنسبة لفرق جنوب إفريقيا".

وأضاف: "اللعب خارج أرضنا كان دائمًا تحدي كنا نتعرض لصعوبة كبيرة كذلك عندما يأتوا إلى جنوب إفريقيا، لأن المباريات غالبًا تكون في فترة الظهيرة، ويكون هناك ارتفاع حرارة كبير كان له دور أحيانًا، أعتقد أننا كجنوب إفريقيين أصبحنا نتأقلم وتعودنا على لعب المباريات المسائية في القاهرة".

وواصل: "بالنسبة لي، الأهلي فريق مميز فعلًا، لأنه من الصعب جدًا اللعب ضده الكرة المصرية، لو كنت أوصفها، سأقول إنها فنيًا ممتازة، وتكتيكيًا ممتازة جدًا، من وجهة نظري المدرب جوزيه ريفيرو سينجح مع الأهلي، هو مدرب كبير للغاية على مستوى الكرات الثابتة والكرات العرضية داخل منطقة الجزاء، هنا تكمن خطورته الحقيقية، وأيضًا قدرته على إدارة المباريات الكبرى بشكل ذكي، هو سينضم لفريق كبير مثل الأهلي بارز عالميا لأنه شارك كثيرا في دوري أبطال إفريقيا، وحقق اللقب أكتر من مرة".

واختتم: "اللعب ضد الأهلي دايمًا كان صعب. تعرف إنك هتكون في مواجهة قوية. فنيًا، لاعبيهم ممتازين، يستغلوا الفرص، وخطرين جدًا في الكرات الثابتة، أعتقد أن نفس الكلام من الممكن أن يقال عن بيراميدز لأنهم يحاولون تمرير الكرة بسرعة ويلعبوا بشكل جماعي، لكن على مدار السنوات ومع قدوم مدربين مختلفين، مثل المدرب بيتسو موسيماني، قدم نسخة مختلفة من الأهلي، الأهلي الآن قادرا على الاحتفاظ بالكرة، قوي في الاستحواذ، ممتاز في التحولات، ممتاز في الكرات الثابتة، وتمريرات العرضيات داخل المنطقة، يلعبون كثيرا من الأطراف، يخلقون كثافة عددية على الأطراف، يلعبون بشكل جماعي مميز وهذه نقطة قوتهم. أعتقد إن قوتهم الأساسية على الأطراف أيضًا".

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