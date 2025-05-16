صلاح بينهم.. منافسة شرسة بين 8 لاعبين على لقب الأفضل بالدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

رشح الدوري الإنجليزي الممتاز 8 لاعبين للفوز بجائزة الأفضل، بعد تألقهم في موسم 2024/25 الجاري.

رُشِّح ثلاثة من نجوم ليفربول الذين ساهموا في الفوز باللقب رقم 20 عبر التاريخ (رايان جرافينبيرش - محمد صلاح - وفيرجيل فان دايك)، بجانب ثنائي نوتنجهام فورست (مورجان جيبس وايت - وكريس وود)، بالإضافة إلى مهاجم نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيزاك، وجناح برينتفورد برايان مبيومو، ولاعب وسط أرسنال، ديكلان رايس.

وأوضح الدوري الإنجليزي أنه سيتم دمج أصوات الجمهور مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز، والذي سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل.

المرشحون لجائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي

- جيبس وايت (لعب 32: سجل 6، صنع 8)

- ريان جرافينبيرش (لعب 35: سجل 2، صنع 4)

- ألكسندر إيزاك (لعب 33: سجل 23، صنع 6)

- مبيومو (لعب 36: سجل 18، صنع 7)

- ديكلان رايس (لعب 33: سجل 3، صنع 7)

- محمد صلاح (لعب 36: سجل 28، صنع 18)

- فان دايك (لعب 36: سجل 3، صنع 1، 14 شباك نظيفة)

- كريس وود (لعب 34: سجل 20، صنع 3)