جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة الموافق 16 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة مباراتين في بطولة الدوري الإنجليزي.

كما تشهد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة، إقامة 4 مباريات، في إطار منافسات الجولة السادسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وجاء جدول مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

أستون فيلا ضد توتنهام، 9.30 مساء، "بي إن سبورتس 2".

تشيلسي ضد مان يونايتد، 10.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 1".

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

غزل المحلة ضد الجونة، 8 مساءً، "أون سبورت".

سموحة ضد الاتحاد السكندري، 8 مساءً، "أون سبورت".

الإسماعيلي ضد مودرن سبورت، 8 مساءً، "أون سبورت".

طلائع الجيش ضد إنبي، 8 مساءً، "أون سبورت".

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الفتح ضد الهلال، 6.55 دقيقة مساءً، "SSC Extra 1".

العروبة ضد الخليج، 7.40 دقيقة مساءً، "SSC 2".

النصر ضد التعاون، 9 مساءً، "SSC 1".