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خسارة مصر وتتويج برشلونة باللقب.. نتائج مباريات أمس الخميس

01:01 ص الجمعة 16 مايو 2025
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    قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال
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    برشلونة
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    برشلونة
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    برشلونة
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    برشلونة
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    برشلونة
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    مباراة برشلونة وإنتر ميلان
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    برشلونة ضد إنتر ميلان (1)
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كتب- محمد عبدالهادي:

أقيمت أمس الخميس، الموافق 15 مايو الجاري العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة مباراتي نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب.

كما أقيمت أمس الخميس، مباراة برشلونة وإسبانيول في ختام الجولة الـ36 من الدوري الإسباني، والتي حسم فيها الفريق الكتالوني اللقب رسميًا وتوج بالدوري.

وجاءت نتائج مباريات الخميس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري الإسباني أمس

برشلونة يهزم إسبانيول.. 2-0

أتليتك بلباو يهزم خيتافي.. 2-0

أتليتكو مدريد يخسر من أوساسونا.. 2-0

رايو فايكانو يتعادل مع ريال بيتيس.. 2-2

نتائج مباريات الدوري السعودي

الاتحاد يهزم الرائد.. 3-1

الشباب يهزم الرياض.. 3-1

الوحدة يخسر من القادسية.. 3-1

نتائج مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا

منتخب المغرب يهزم مصر.. 1-0

جنوب أفريقيا تهزم نيجيريا.. 1-0

نتائج مباريات دوري السوبر المصري للسلة

الأهلي كرة سلة يهزم الزمالك.. 69-52

الاتحاد السكندري للسلة يهزم سبورتنج.. 91-55

نتائج مباريات الدوري التونسي

البنزرتي يهزم الأولمبي الباجي .. 2-0

النجم الساحلي يخسر من الصفاقسي.. 1-0

الملعب التونسي يخسر من مستقبل سليمان.. 1-0

الترجي يتعادل مع الاتحاد المنستيري.. 0-0

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة نتائج مباريات الخميس مباريات الخميس منتخب مصر للشباب مصر والمغرب
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