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برشلونة يتوج رسميًا بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 في تاريخه

12:45 ص الجمعة 16 مايو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    برشلونة
  • عرض 11 صورة
    كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة
  • عرض 11 صورة
    كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة
  • عرض 11 صورة
    كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة
  • عرض 11 صورة
    برشلونة
  • عرض 11 صورة
    برشلونة
  • عرض 11 صورة
    برشلونة
  • عرض 11 صورة
    برشلونة
  • عرض 11 صورة
    برشلونة
  • عرض 11 صورة
    برشلونة
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كتب- محمد عبدالهادي:

توج فريق برشلونة تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك، بلقب الدوري الإسباني رسميًا بعد فوزه على نظيره إٍسبانيول، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الليجا.

وفاز برشلونة على جاره الكتالوني إسبانيول بهدفين دون رد، سجلهما لامين يامال يامال وفيرمين لوبيز، ليحسم لقب الدوري بعد صراع طويل مع ريال مدريد أمتد للأسابيع الأخيرة.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 7 نقاط أمام غريمه ريال مدريد، أقرب ملاحقيه، قبل جولتين من نهاية الموسم (6 نقاط ممكنة).

وحقق برشلونة لقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 في تاريخه، ليقلص الفارق مع الريال -الأكثر تتويجا- إلى 7 ألقاب.

على جانب آخر توقف رصيد إسبانيول عند 39 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.

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برشلونة الدوري الإسباني لقب الدوري الإسباني نتيجة مباراة برشلونة وإسبانيول فريق برشلونة
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