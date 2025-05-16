"بعد الهزيمة من المغرب".. موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة في أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

تلقى منتخب مصر للشاب أمس الخميس، هزيمة من نظيره المنتخب المغربي بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في نصف نهائي أمم أفريثقيا للشباب.

وكان منتخب مصر، تمكن من الصعود إلى نصف نهائي البطولة، عقب الفوز على منتخب غانا في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة تحديد المركز الثالث، يوم الأحد المقبل الموافق 18 مايو الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً أمام منتخب نيجيريا، الذي تلقى الهزيمة في نصف النهائي على يد منتخب جنوب أفريقيا.

يذكر أن المنتخب الوطني، ضمن التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم للشباب، بعد صعوده إلى نصف نهائي البطولة؛ إذ يتأهل إلى المونديال 4 منتخبات من قارة أفريقيا.

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