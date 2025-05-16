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الأول من فريق عربي.. قائمة أغلى اللاعبين في كأس العالم للأندية

09:00 ص الجمعة 16 مايو 2025
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    كاليدو كوليبالي مدافع نابولي
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    إيرلينج هالاند
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    كيليان مبابي لاعب ريال مدريد
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    كيليان مبابي - 110 مليون دولار (90 مليون على أرض الملعب، 20 مليون خارج الملعب)
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    هاري كين (2)_5
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    كيفين دي بروين
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    كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي
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    فينسيوس جونيور
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    ميتروفيتش
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كتبت-هند عواد:

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت 14 يونيو حتى الأحد 13 يوليو 2025، بمشاركة الأهلي ممثلا لمصر في البطولة.

ونشرت شبكة " PlanetFootball" العالمية، قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في بطولة كأس العالم للأندية، وتصدرها المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب الهلال السعودي.

ويحصل كوليبالي على راتب أسبوعي قدره 567 ألف جنيه إسترليني (30 مليون جنيه سنويا)، متفوقا على نجوم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويأتي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الثاني براتب 525 ألف جنيه إسترليني، يليه الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد بـ511 ألف جنيه إسترليني.

ويتقاسم الثلاثي هاري كين لاعب بايرن ميونخ وسيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش لاعبا الهلال، بـ 408 آلاف جنيه إسترليني.

وفي المركز السابع، البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، براتب 500 ألف جنيه إسترليني، يليه ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد بـ340 ألف جنيه، وفي المركز التاسع كل من، فينسيوس جونيور وجود بيلينجهام لاعبا ريال مدريد ويان أويلاك لاعب أتلتيكو مدريد، براتب 340 ألف جنيه إسترليني.

ويشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، 32 فريقيا مقسمين كالآتي، 12 ناديا من أوروبا، 6 أندية من أمريكا الجنوبية، 4 أندية من آسيا، 4 أندية من أفريقيا، 4 أندية من أمريكا الشمالية، فريق من أوقيانوسيا، إضافة إلى فريق من الدولة المستضيفة.

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