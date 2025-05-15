بعد غياب موسم.. اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي

كتب - نهى خورشيد

حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي رسمياً لقب الدوري السعودي للموسم الحالي 2024-2025، بعد تحقيقه مساء اليوم الخميس فوزاً كبيراً على حساب نظيره الرائد بثلاثية مقابل هدف.

وسجل أهداف فوز النمور في مباراة الرائد كلاً من ستيفن بيرجوين، دانييلو بيريرا، عبد الرحمن العبود في الدقائق 21، 40، 47 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، نجح نادي الاتحاد في حسم صدارة دوري روشن السعودي قبل جولتين من الختام، بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة، ليؤكد تتويجه بلقب الدوري بعد غياب عام واحد منذ آخر تتويج موسم 2022-2023.

فيما تأكد هبوط الفريق الكروي بالرائد رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى عقب تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الأخير.