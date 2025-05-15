رغم إصابته.. وسام أبو علي ينضم لقائمة منتخب فلسطين وغياب مهاجم الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني بقيادة إيهاب أبو جزر اليوم الخميس، عن القائمة المستدعاة لمباراتي الكويت وعُمان ضمن تصفيات كأس العالم 2026، والتي ضمت وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي رغم إصابته اليوم في تدريبات الفريق بالتواء في الكاحل.

كما شهدت القائمة غياب عمر فرج مهاجم الزمالك المعار إلى صفوف ديجرفورس السويدي، وجاءت القائمة كالتالي:

- حراسة المرمى: رامي حمادة ورامي جبارين ومهدي عاصي وتوفيق علي.

- الدفاع: مصعب البطاط وموسى فيراوي ومحمد صالح وميلاد تيرمانيني وياسر حمد وعميد محاجنة ووجدي نبهان.

- الوسط: عطاء جابر وعميد صوافطة وحامد حمدان وعدي خروب ومحمود أبو وردة وبدر موسى وآدم كايد وتامر صيام وحمزة حسين ومحمد حبوس ومصطفى زيدان.

- الهجوم: عدي الدباغ ووسام أبو علي وزيد القنبر وأسد الحملاوي.