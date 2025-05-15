لقاء التتويج.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة إسبانيول

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره إسبانيول، في المباراة التي ستقام على ملعب “راسيد” ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني.

تقام مباراة برشلونة وإسبانيول، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة ونصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة الحادية عشر ونصف مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: إريك جارسيا، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتن.

خط الوسط: فيرنكي دي يونج، بيدري جونزاليس، داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا.

ويحتاج برشلونة للفوز في لقاء الليلة ليتوج رسميًا بلقب الدوري الإسباني حيث يتصدر ترتيب الليجا برصيد 82 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ75 نقطة، بينما يحتل إسبانيول المركز الـ16 برصيد 39 نقطة.