مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

جنوب افريقيا - شباب

1 0
18:00

نيجيريا - شباب

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

0 0
21:00

المغرب - الشباب

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

برشلونة

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

كينشاسا

13 33
16:00

الزمالك

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الأهلي

25 9
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

"ثلاثي هجومي".. تشكيل منتخب مصر للشباب لمواجهة المغرب في كأس أمم أفريقيا

08:28 م الخميس 15 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر للشباب
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر للشباب
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر للشباب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، تشكيل المنتخب الوطني، لمواجهة المغرب ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب.

وتنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره المغرب، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب.

وجاء تشكيل منتخب مصر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: محمد سمير، عبد الله بوستنجي، أحمد عابدين ومهاب سامي.

خط الوسط: أحمد كباكا، سيف سفاجا ومحمد السيد.

خط الهجوم: أحمد شرف، مؤمن شريف ومحمد زعلوك.

وكان المنتخب المصري، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، عقب الفوز على حساب نظيره منتخب غانا في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح.

أقرأ أيضًا:

"إيقاف لاعب الزمالك".. إعلان عقوبات الجولة السادسة بالمرحلة النهائية من الدوري

أولى خطوات فك القيد.. الزمالك ينهي مستحقات بوطيب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشكيل منتخب مصر للشباب مباراة منتخب مصر للشباب والمغرب موعد مباارة منتخب مصر للشباب والمغرب تشكيل منتخب مصر لمواجهة المغرب كأس أمم أفريقيا للشباب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات... ما قصة مؤسسة غزة الإنسانية؟ ومن أعضائها؟