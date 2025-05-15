"ثلاثي هجومي".. تشكيل منتخب مصر للشباب لمواجهة المغرب في كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، تشكيل المنتخب الوطني، لمواجهة المغرب ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب.

وتنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره المغرب، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب.

وجاء تشكيل منتخب مصر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: محمد سمير، عبد الله بوستنجي، أحمد عابدين ومهاب سامي.

خط الوسط: أحمد كباكا، سيف سفاجا ومحمد السيد.

خط الهجوم: أحمد شرف، مؤمن شريف ومحمد زعلوك.

وكان المنتخب المصري، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، عقب الفوز على حساب نظيره منتخب غانا في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح.

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