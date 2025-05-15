مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

جنوب افريقيا - شباب

1 0
18:00

نيجيريا - شباب

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

0 0
21:00

المغرب - الشباب

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

برشلونة

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

كينشاسا

13 33
16:00

الزمالك

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الأهلي

18 4
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

جنوب إفريقيا تصعد لنهائي أمم أفريقيا للشباب وتنتظر الفائز من مصر والمغرب

08:19 م الخميس 15 مايو 2025

منتخب جنوب افريقيا_Easy-Resize.com

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح منتخب جنوب أفريقيا من حجز بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا المقامة حاليا في مصر، بعد تغلبه على نظيره منتخب نيجيريا.

وفاز منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

وسجل تايلون سميث هدف فوز منتخب جنوب أفريقيا بالمباراة، ليحجز مقعده في المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة.

وينتظر منتخب جنوب أفريقيا في المباراة النهائية المتأهل من مواجهة منتخبنا الوطني ضد نظيره المغربي، المقرر له في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب جنوب أفريقيا منتخب نيجيريا بطولة كأس أمم أفريقيا منتخب مصر مصر والمغرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات... ما قصة مؤسسة غزة الإنسانية؟ ومن أعضائها؟