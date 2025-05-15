جنوب إفريقيا تصعد لنهائي أمم أفريقيا للشباب وتنتظر الفائز من مصر والمغرب

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح منتخب جنوب أفريقيا من حجز بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا المقامة حاليا في مصر، بعد تغلبه على نظيره منتخب نيجيريا.

وفاز منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

وسجل تايلون سميث هدف فوز منتخب جنوب أفريقيا بالمباراة، ليحجز مقعده في المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة.

وينتظر منتخب جنوب أفريقيا في المباراة النهائية المتأهل من مواجهة منتخبنا الوطني ضد نظيره المغربي، المقرر له في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس.